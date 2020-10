Share on Twitter

Déblaiement et aménagement de la plage de Sali sur 5 à 7 kilomètres de longueur et près de 50 mètres pour la largeur

Dans le cadre de la relance du secteur touristique, le ministre Alioune Sarr s‘est rendu à Sali, pour évaluer l’état d’avancement des travaux entrepris dans ce sens.

En effet, par le biais de l’APIX, une entreprise avait été choisie pour le déblaiement et l’aménagement de la plage de Sali sur 5 à 7 kilomètres de longueur et près de 50 mètres pour la largeur. Cette action devrait favoriser le retour des touristes et la relance de l’économie locale, fortement impactée par la pandémie de la Coivd-19.

Selon le Ministre Alioune Sarr, « c’est une promesse faite en 2018 aux acteurs du secteur par le Président Macky Sall qui est en train de se réaliser. »

Avec un financement de 20 Milliards de la banque mondiale, de grands travaux infrastructurels ont été entrepris

Il a rappelé qu’ici, « avec un financement de 20 Milliards de la banque mondiale, de grands travaux infrastructurels ont été entrepris et devront être inaugurés en décembre prochain par Monsieur le Président de la République. »

L’objectif selon le Ministre du tourisme Alioune Sarr, va au-delà de la relance du tourisme balnéaire à Sali. De son point de vue, « cette expérience et ce modèle de développement économique devront être dupliqués dans toutes les autres zones touristiques comme le Cap Skiring au sud du pays, à Saint Louis au nord, à Pointe Sarène et à l’ile de Gorée plus que symbolique. »

Pour atteindre ses objectifs et obtenir les meilleurs résultats, selon SUD fm, Alioune Sarr « compte sur la collaboration des autorités locales administratives, communales, et sur les acteurs du secteur privé. »