Le Milan AC de Franck Kessié : un candidat au titre en Serie A !

La Serie A a changé de visage depuis plus d’un an maintenant. En effet, après une énorme domination de la Juventus Turin, qui a remporté neuf titres de champion d’Italie consécutifs, les clubs italiens ont décidé de répondre de la plus belle des manières : du travail, des bonnes idées et du jeu ! Résultat, la Juve est mal partie sur cette saison 2021-2022 pour retrouver les sommets de la Serie A, tandis que deux équipes se détachent déjà : le Napoli et le Milan AC.

Le football est de retour à Milan ! Après des années de disette, les Milanais retrouvent du plaisir à aller à San Siro ou Giuseppe Meazza. L’an passé, l’Inter Milan est devenue championne d’Italie 11 ans après son dernier sacre, en 2010 sous José Mourinho. Guidés par Antonio Conte, les Interistes ont produit un jeu léché et dévastateur face aux autres équipes de Serie A. Derrière l’Inter, le rival du Milan AC était de retour aux avant-postes avec une place de dauphin bien mérité.

La Lombardie a frappé fort en plaçant 3 clubs aux quatre premières places puisque l’Atalanta continue de surprendre, saison après saison. Mais cette année, l’Inter Milan connait plus de difficultés, la faute à une saignée de l’effectif après le titre (les départs d’Hakimi et de Lukaku notamment) et surtout en raison de la démission d’Antonio Conte. Désormé coaches par Simone Inzaghi, les champions en titre ont plus de mal sur ce début de saison, à l’inverse du Milan AC.

En effet, chez les Rossoneri, tous les feux sont au vert. Depuis le retour d’Ibrahimovic dans l’effectif, les Milanais ont beaucoup plus de sérieux et de référence en terme de leadership et cela se ressent sur le terrain. Cet été, Paolo Maldini a ajouté encore un peu plus d’expérience puisqu’Olivier Giroud est venu renforcer l’effectif. Mike Maignan a également rejoint San Siro pour remplacer Gianluigi Donnarumma, parti libre de son club formateur pour le Paris Saint-Germain. Mais au niveau des résultats, personne ne peut rivaliser avec le Milan AC. sauf le Napoli, qui a le même bilan. Les deux clubs sont largement en tête de la Serie A avec 32 points et sont tout simplement invaincus : 10 victoires, 2 nuls. D’ailleurs, selon les paris foot en ligne de Bwin Sports, les deux clubs sont désormais les favoris pour remporter le titre : 2,55 pour le Napoli, qui a la meilleure défense de Serie A, et 2,85 pour le Milan AC. L’Inter et la Juve sont loin derrières.

Parmi les joueurs en forme sur ce début de saison, il faut évidemment parler de l’apport de Zlatan Ibrahimovic, de la fougue de Rafael Leao et de la solidité de Mike Maignan. Mais il faut aussi mettre en lumière l’apport et l’impact de Franck Kessié sur son équipe. Apparu à 9 reprises en championnat pour 2 buts, le milieu ivoirien de 24 ans est la force tranquille de l’équipe et occupe un gros rôle dans la réussite de son équipe. D’ailleurs, sa situation contractuelle (2022) n’a pas échappé aux plus gros clubs européens, qui suivent avec attention ses prestations en Serie A.

Les autres joueurs africains de l’équipe comme Ismaël Bennacer et Fodé Ballo-Touré sont aussi essentiels à l’équipe et apportent à chacune de leur apparition. Le Milan AC a trouvé la recette pour revenir au premier plan en Serie A, désormais l’objectif est de retrouver les sommets du championnat !