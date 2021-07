Le mariage de Nabilla et Thomas vergara vire au cauchemar: leurs cadeaux et effets personnels dérobés

Nabilla et Thomas Vergara se mariaient pour la seconde fois, en France et en présence de leurs proches. Mais la soirée a viré au cauchemar pour cause , les époux ont été cambriolés dans l’hôtel où ils résidaient à Chantilly alors qu’ils étaient en train de célébrer leur mariage.

D’après le morandini, dans la nuit de mardi à mercredi, des cambrioleurs se sont introduits dans la chambre d’hôtel de Nabilla et Thomas Vergara alors que les deux tourtereaux célébraient leur second mariage avec leurs proches dans le domaine de Chantilly.

Tous les cadeaux reçus par le couple ont été emportés ainsi que des effets personnels, dont les bijoux de Nabilla, les montres de Thomas et leurs sacs estimés à une importante valeur d’argent.

La police a ouvert une enquête pour élucider ce cambriolage qui avait l’air d’être bien préparé.

Toujours d’après Morandini, les cadeaux des mariés ont été montés dans leur chambre vers 3 heures du matin. Vers 4h30 du matin, quand le couple est rentré d’une longue soirée de fête, il a découvert que la chambre avait été entièrement vidée. Selon le média, Milann, leur fils, et sa nounou dormaient dans la chambre à côté pendant le cambriolage.

Pour l’heure, les époux n’ont pas encore réagi publiquement à la situation sur leurs réseaux sociaux.