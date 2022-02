Les autorités maliennes de transition ont demandé Vendredi à la France de « retirer sans délai » les soldats des opérations Barkhane et Takuba du Mali, au lendemain de l’annonce par Emmanuel Macron et ses partenaires d’un retrait coordonné sur les prochains mois .

Dans cette déclaration, les autorités maliennes ne mâchent pas les mots .

» Malgré la présence de l’opération Barkhane et des forces internationales de 2013 à 2021 , le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s’est répandu sur l’ensemble du territoire national » , peut – on lire dans le communiqué .