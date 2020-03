Le Maire Lamine Diallo liste ses réalisations

Lamine Diallo, maire de la commune -nord de Thiès a tenu un point de presse, pour dit-il » décliner ses actions dans sa circonscription avec des crédits déjà disponibles » Ainsi donc les chantiers vont démarrer à cette échéance.Depuis que l’équipe municipale a été portée à la tête de la municipalité, dans le volet investissement faisait des réalisations a t’-il ajouté

Les réalisations en chiffres…



Cependant, celles en prévision, concernent uniquement, l’année 2020; pratiquement dans les neuf domaines de compétence, concerneront : dans le domaine de l’Education,la commune va dérouler un programme de construction et de réhabilitation de blocs sanitaires de 7 établissements pour un devis estimatif de 20 millions de Fcf. Pour l’aménagement urbain, 200 millions de Fcfa , seront mobilisés dont 120 millions pour le pavage, sur les axes du premier pont, jusqu’à Kawsara, mais également sur la route de Mont-Roland.Environ, une surface de 6000 m2, pour le programme de pavage, pou lutter contre l’ensablement des routes. « Toujours pour l’urbanisation,nous avons 80 millions, pour la construction de deux axes principaux concernant l’avenue de la rue de la gare, en allant vers l’avenue Amadou Ndiéguène et le second axe, ira de la porte de la gare, jusqu’ à l’ex-cinéma Agora et des routes adjacentes jusqu’ au quartier Diakhao. » L’adjointe au maire sera chargée du suivi des travaux de ce vaste programme de Thiès-nord « a souligné Lamine Diallo . Dans le secteur de l’assainissement,, il est prévu, le curage et la fermeture du canal de Diakhao, pour un montant de 12 millions. Pour le secteur de environnement, 15 millions sont réservés. Quant à l’ménagement de bacs à fleurs allant du rond -point Nguint , jusqu’à celui de la zone d’aménagement concerté ( zac sera totalement refait , ainsi que le boulevard du Cardinal François Xavier Ndione, les espaces verts seront renforcés tout le long du mur de la brigade de gendarmerie,, vers le CEM Idrissa Diop. Le maire est aussi conscient des problèmes d’eau de sa localité, « compte faire quelque chose dans ce domaine, avec l’extension du réseau d’ eau potable, pour un montant de 22 millions. . » Ceci n’étant pas une compétence transférée » souligne le maire . Pour l’éclairage public dans les quartiers périphériques, la commune qui a déjà réalisé 5 kilomètres d’extension; « mais pour cette année, 22 millions ont été mobilisés pour ces travaux d’une durée de quinze jours pour l’extension du réseau électrique.

L’achèvement du centre commercial, annoncé…

Tenant compte de la modicité des moyens de la commune, Lamine Diallo évoque des contraintes budgétaires, pour dit-il, « mettre l’accent sur des secteurs économiques » qui peuvent rapporter des recettes à l’institution », en explorant la piste du partenariat public-privé, pour régler du coup, « les problèmes d’encombrement et d’anarchie du marché central » quant au problématique marché Sahm » il sera totalement modernisé d’un cou$t de 400 millions de nos francs, avec une bonne répartitions des étals, des cantines et un site pour l’entrepôt des oignons, d’une superficie de 1300 m2. » Il sera sécurisé pour les personnes et leurs biens. » Le maire a aussi annoncé l’achèvement du grand centre commercial du marché central en hibernation depuis… 2003 !. Pour désencombrer d’avantage le marché central, la mairie veut innover en allant vers la création de « marché de quartier « . C’est ainsi qu’à Medina Fall -extension, il est prévu un site qui va abriter un marché moderne de plus de 300 étals et d’une centaine de cantines et à la Cité ouvrière qui pourra desservir les quartiers environnants. Avec ces réalisations déclinées par l’équipe municipale, Lamine Diallo joint le geste à la parole, en vue des prochaines locales. ( vidéo)