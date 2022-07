Le Maire de Tassète crée la Surprise avec une très Forte Mobilisation

Le Maire de Tassète Mamadou Thiaw, par ailleurs SE du PNDL, a créé la grande Surprise lors de l’accueil Populaire réservé à Mimi Touré tête de liste nationale de la Coalition Benno Bokk Yakkar à Thiès. En effet, Comme à l’accoutumée, il a déployé les grands moyens pour assurer les condition d’une mobilisation exceptionelle. Des centaines de Tassètois,armés de Pancartes et vétus de T-shirt à l’éffigie du Maire et du Président Macky Sall, ont fait le déplacement,histoire de témoigner leur amour, leur engagement, et leur adhésion sans faille au Benno Bokk Yaakar…

Comme dit l’adage, « Thin bou Naré Nekh, bou Bakhé Khégn ». La mobilisation du Maire de Tassète demeure un gage de l’engagement des Populations à ses côtés pour assurer la victoire le jour du Scrutin le soir du 31 Juillet 2022. Ce signe réconfortant a poussé la tête de liste Mimi Touré à inviter le Maire de Tassète à monter dans son véhicule. Par ailleurs,les Populations de Tassète n’ont pas hésité à suivre la voie tracée par leur Maire au vue de ses nombreuses réalisations dans sa Commune.

Pour n’en citer que quelques, le Maire Mamadou Thiaw a crée plus de Plus de 300 emplois dans sa Commune. A son arrivée, la Commune de Tassète ne comptait que deux villages électrifiés, il a porté ce nombre à 46. De même à son installation à la tête de la Commune de Tassète, il y avait 14 abris provisoires, Il a lancé l’Opération 0 abri Provisoire ayant abouti à la construction de 40 salles de classes réalisées et équipées, 2 postes de santé. En outre Il a construit 2 maternités, 1 CEM, 1 lycée et Offert des billets à la Mecque. Le Maire Thiaw a aussi offert à la Jeunesse de sa Commune un stade Municipal, un hotel de ville resplendissant et la construction de pistes rurales dans la Commune de Tassète. Ainsi, il n’est pas étonnant que le score qu’il réalise à chaque élection contribue à permettre au BBY de raffler la mise dans le département de Thiès.

Très stratège et fortement attaché aux valeurs de sa communauté, Mamadou THIAW bat tous les records et se définit comme un faydan de Macky SALL, à l’écoute de ses compatriotes: Un valeur sûre pour contribuer à une large victoire du BBY dans la Département de Thiès.