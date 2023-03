Le Maire Alioune Sarr, un leader de l’agriculture durable et la création d’emplois dans le Diobass

Le Maire de la commune de Notto, Alioune Sarr, s’est rendu dans le périmètre maraîcher du Diobass, où il a visité plusieurs fermes. La région est connue pour son dynamisme en matière d’agriculture, grâce notamment aux efforts de la commune, dirigée par Nike, président de la commission agriculture, et de l’organisation taiboniaque.

Le Maire Alioune Sarr est également président du jeu parabole de la commune de Maudienne Notrejoba. Lors de sa visite, il a pu découvrir les différentes fermes du Diobass, dont celle de Notto, qui occupe une superficie de 5 hectares, ainsi que les fermes de Morifal et Mbodiene Anida, de respectivement 14 hectares 500 et 15 hectares, toutes équipées de bassins piscicoles.

Le Responsable a souligné que les investissements pour ces différents projets se sont élevés à environ 126 millions de francs CFA, avec quelques dépenses supplémentaires pour la réception des travaux. Au total, la commune a investi entre 130 et 150 millions de francs CFA pour ces fermes maraîchères.

Les fermes du Diobass ont permis de créer de nombreux emplois pour les jeunes. La ferme de Notto Diobass, par exemple, emploie 40 personnes grâce à une superficie de 5 hectares, tandis que la ferme de Mbodiene Anida emploie 90 personnes, avec une superficie moyenne de 1 250 m² par personne.

Les bénéfices des fermes du Diobass ne se limitent pas seulement aux emplois directs, mais également aux emplois indirects, tels que les chauffeurs, les vendeurs et la vente des récoltes. Ainsi, chaque ferme peut générer jusqu’à 300 emplois indirects, soit un total de 1 200 personnes employées par les quatre fermes.

Il a souligné que la commune a su préserver le foncier pour les générations futures, permettant ainsi à de nombreux villages de donner une quinzaine d’hectares de terres pour les fermes. Chaque titulaire de parcelle est autonome dans sa parcelle et peut en tirer des revenus.

Enfin, le Maire a expliqué que les équipements des fermes sont pérennisés grâce à la redevance annuelle de 5 000 francs CFA par personne, qui sert à amortir le coût des investissements et à renouveler le matériel au besoin. Grâce aux efforts de la commune et à la vision du Maire Alioune Sarr, le Diobass est devenu un exemple à suivre en matière d’agriculture durable et créatrice d’emplois pour les jeunes.

