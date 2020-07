Le laboratoire national de santé publique de Thiès positionné pour effectuer les tests Covid 19

Share on Twitter

« Aujourd’hui le laboratoire national de santé publique de Thiès est tout à fait positionné pour intégrer ce dispositif de détection dans le cadre de la riposte à la covid-19 » tel est l’annonce faite, vendredi par le ministre de la Santé et de l’action sociale. A thiès pour réceptionner un don de test et d’équipements de réanimation offerts par l’OMS, le ministre a informé que la détection précoce au niveau des épidémies va désormais s’opérer à Thiès.

En effet le laboratoire créé en juillet 2015 comme structure technique de référence et de normalisation va en plus de son rôle d’améliorer la qualité des analyses biologiques, assurer le diagnostic des maladies à potentiel épidémique comme la Covid-19.

Cette idée de décentralisation des laboratoires va permettre aux structures du pays d’avoir leurs résultats le plus vite possible. « L’objectif du Sénégal est de démocratiser la détection dans le cadre de sa riposte contre la pandémie de Covid-19. Après l’Institut Pasteur au début, la détection a été élargie à l’RESSEF, ensuite à l’Hôpital militaire de Ouakam et dans des sites sentinelles » a annoncé le ministre.

Pour conforter la thèse avancée par le ministre, Docteur Rokhaya Diagne responsable du laboratoire national de santé publique annonce qu’ils vont démarrer dès lundi, avec une capacité de 200 tests par jour. Ainsi pour renforcer le travail, elle annonce qu’un recrutement sera nécessaire pour étoffer l’équipe constituée d’une quinzaine d’agents.

Le ministre s’est aussi rendu rendu au foirail de Séwékhaye, pour lancer la caravane de sensibilisation contre la Covid-19, avant de visiter l’hôpital régional, le centre de Santé du quartier 10-ème, et boucler son périple au laboratoire national de santé publique, dans le même quartier.

S’agissant du don proprement dit, le ministre d’annoncer qu’il est d’un apport considérable, non seulement dans le dispositif de diagnostic mais, aussi de gestion des cas graves.

Le ministre était à thiès avec une délégation composée de la commission santé de l’assemblée nationale et de la représentante résidente de l’Organisation mondiale de la Santé, a réceptionné un don de 15.000 tests, 22.000 kits de prélèvements et d’équipements de réanimation de l’OMS