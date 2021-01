Le Khalife général des Tidianes sur la deuxième vague du Covid 19 ” Seuls la prière, la zakat et le repentir peuvent nous sauver de cette pandémie”

Le khalife général des Tidaines s’est prononcé jeudi 14 Janvier sur la situation de la pandémie au Sénégal. Serigne Babacar Sy Mansour qui faisait sa déclaration sur le site Asfiyahi, déclare que cette maladie est une malédiction tombée du ciel et sa délivrance ne dépend que de ” nos actes”. Selon le guide religieux, il faut que la population fasse des efforts pour lutter contre cette deuxième vague car, il n’y a jamais deux sans trois. Donc, poursuit-il , « J’appelle au nom de la famille Sy, les citoyens à la vigilance et aux respects des règles édictées par les autorités sanitaires. Retournons aux préceptes de nos religions et prions pour que le bon Dieu nous en épargne ».

Toujours dans le cadre de la prévention de cette maladie et des autres malédiction, le Khalife de demander à chaque responsable de famille 1 kilo de riz, 1 kilo de sucre et 1 litre d’huile à un nécessiteux pour se préserver de la malédiction qui s’est abattu dans le monde.

Aussi après ablution, faire deux rakkas au salut final nourrir l’intention sincère d’un repentit. Réciter

111 astaghfiroulah,

111 Salatoul Ala Nabi

111 Ya Kaafi

903 Ya Latifou

65 Hasbounalahou Wa Nihmal Wakilou

Toutefois, le khalife a aussi réagi au debat sur la dépénalisation de l’homosexualité dans beaucoup de pays du monde, particulièrement en Afrique. Serigne Babacar Sy Mansour a tenu à mettre en garde les parlementaires Sénégalais contre le vote des lois Scélérates “A vous les députés, gardez en tête que tout projet de loi voté, sera justifié devant Dieu” a-t-il déclaré.