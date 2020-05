Le Khalif Général de Tivaouane maintien la fermeture de ses mosquées

Eviter tout risque de propagation

Malgré les allègements récemment annoncés par le gouvernement, Tivaouane s’en tient toujours à sa position antérieure. La ville religieuse maintien la fermeture des mosquées et la suspension des prières rituels de la prière du vendredi. Selon l’entourage du Khalif Général des Tidiane, la cité de Maodo regorge d’enfants talibés. Qui sont dans les Daaras pour la mémorisation du Saint Coran. La même source précise que tout risque de propagation est évité ici.

La fermeture de mosquées jusqu’à nouvelle ordre

Autre lieu de culte fermé, la « Zawiya Elhadji Malick Sy » de Dakar. Dans un communiqué, l’Imam Ratib Elhadji Ousmane Diop, informe de la fermeture de la mosquée jusqu’à nouvelle ordre. C’est en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie et de la hausse des cas de transmission communautaire à Dakar et ailleurs. En effet, il appelle tous les fidèles musulmans au respect des mesures barrières. Et des prières recommandées par Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalif Général des Tidianes, pour l’éradication de cette maladie au Sénégal et dans le monde.

Même décision prise par l’Imam Mouhamadou Abdoulaye Dièye de la mosquée « Ihssane » à Saint-Louis. Selon le communiqué publié ce jeudi 14 Mai 2020, l’Imam Ratib invite les musulmans à prier chez eux dans la sérénité. Il annonce même le maintien de la suspension des prières du vendredi de la Grande Mosquée « Ihssane », sis au quartier nord de Saint-Louis, ainsi qu’à la « Zawiya Serigne Elhadji Madior Cissé » de Rufisque et la « Zawiya Abou Samakhoune » à Ngor.