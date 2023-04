Le Gouverneur de Thiès réconcilie les pêcheurs de Kayar et de Mboro, un pas vers la paix et la reprise des activités

Le Gouverneur de la région de Thiès a récemment organisé une rencontre entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro pour trouver une solution à un conflit qui a duré près d’un mois. Cette situation a provoqué un arrêt de travail et des conséquences économiques importantes pour ces zones de pêche.

Au nom du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, le Gouverneur a exprimé ses remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à l’apaisement de la situation. Il a également rendu hommage aux chefs coutumiers et aux représentants de la région de Thiès pour leur engagement à résoudre ce problème.

Lors de la réunion, les pêcheurs ont pris conscience des dégâts causés par l’arrêt de travail et ont décidé de mettre fin au conflit en donnant la main à leurs frères de pêche. Les représentants des acteurs de la paix de Saint-Louis et de la région de Thiès ont également participé à cette rencontre, avec pour objectif de mettre en place une paix durable et de permettre la reprise des activités de pêche.

Le Gouverneur a souligné l’importance de transmettre ce message de paix aux jeunes des localités concernées, afin qu’ils comprennent les enjeux et participent activement à la réconciliation. Ce conflit a en effet eu des répercussions sur l’ensemble du pays, aussi bien au niveau local qu’au sommet de l’État.

Aujourd’hui, la réconciliation entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro est un pas important vers la paix et la reprise des activités économiques dans ces zones de pêche. Les efforts déployés par le Gouverneur et les autres acteurs impliqués montrent la volonté de mettre fin à ce conflit et d’œuvrer pour le bien de la communauté.

