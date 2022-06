Les qualifications pour la CAN 2023 débutaient ce mercredi sur le continent. L’Angola, la Libye et le Ghana ont parfaitement lancé leur campagne à domicile.

Avant de se concentrer sur sa participation au Mondial 2022, le Ghana espère assurer sa participation à la coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu l’an prochain en Côte d’Ivoire. Les Black Stars ont bien débuté en dominant facilement Madagascar à Gold Coast (3-0).

Les frères Ayew encadraient une équipe très jeune et c’est d’ailleurs la nouvelle garde qui a frappé : Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Felix Afena-Gyan (AS Roma) et Osman Bukari (Nantes)ont construit ce succès au retour des vestiaires.

Source: aficanews.Fr