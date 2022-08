Les autorités ghanéennes ont interdit à un seul avion Boeing 767-300ER de Delta Air Lines de voler dans son espace aérien . L’Autorité de l’aviation civile du Ghana (GCAA) a écrit une lettre à Delta Air Lines, lui demandant de ne pas utiliser le 767 immatriculé N195DN pour aucun vol vers le Ghana. Cette interdiction temporaire intervient après que l’avion en question a développé plusieurs fois des problèmes techniques.



Les autorités ghanéennes ont interdit à un seul avion Boeing 767-300ER de Delta Air Lines de voler dans son espace aérien . L’Autorité de l’aviation civile du Ghana (GCAA) a écrit une lettre à Delta Air Lines, lui demandant de ne pas utiliser le 767 immatriculé N195DN pour aucun vol vers le Ghana. Cette interdiction temporaire intervient après que l’avion en question a développé plusieurs fois des problèmes techniques. Le 19 août, la GCAA a demandé à Delta Air Lines de s’abstenir d’utiliser un gros-porteur Boeing 767 de 25 ans sur tous les vols à destination ou en provenance du Ghana, selon Pulse Ghana. Le régulateur a cité plusieurs cas où l’avion spécifique a développé un problème technique comme principale raison de l’interdiction.

Le premier incident de ce type s’est produit le 25 juillet, lorsque l’avion était sur le point de commencer son vol de New York JFK à l’aéroport d’Accra (ACC) au Ghana. Delta effectuait un vol spécial sur l’itineraire car il avait été contraint d’annuler un vol régulier la veille pour des raisons opérationnelles. Après environ deux heures de vol, le N195DN a fait demi-tour vers JFK, suite à un problème de déséquilibre de carburant. Il s’est avéré que cet avion spécifique a subi un problème similaire un jour avant l’incident mentionné. N195DN exploitait un service transatlantique de JFK à Prague (PRG) mais a fait demi-tour après environ une heure de voyage.

L’avion a été obligé de retourner à la porte d’embarquement et le vol a finalement été annulé. Un autre Boeing 767 a transporté les passagers bloqués à JFK, tandis que le N195DN est resté à l’ACC pendant encore deux jours et est retourné aux États-Unis le 3 août. Dans sa lettre, la GCAA note que le Boeing 767 a été utilisé par Delta Air Lines après l’incident du 25 juillet, alors qu’il aurait dû être réparé de manière à ce que le problème ne se reproduise plus. Au lieu de cela, la compagnie aérienne a utilisé la cellule sur des vols intérieurs aux États-Unis avant le vol de retour du 31 juillet à Accra.

