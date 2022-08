En voilà un autre geste qui met en lumière les qualités humaines de Sadio Mané aussi brillantes que son talent incontesté. Débarqué au Bayern Munich cet été, l’ex-attaquant de Liverpool n’a pas oublié les employés du club de la Merseyside. « Sadio Mané a envoyé 150 colis aux employés de Liverpool, de la femme de ménage jusqu’au gardien. Chacun d’eux ont reçu un chocolat représentant un portrait de Sadio Mané et une carte manuscrite. », a révélé le journaliste allemand, Christian Falk, dans un tweet posté sur son compte officiel. Un geste magnifique de la part du Champion d’Afrique qui s’est hissé au sommet de la pyramide du football mondial, grâce notamment à ses six saisons de haute facture sous le maillot Reds (120 buts et 48 passes décisives en 269 rencontres toutes compétitions confondues).

