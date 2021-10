Le FMI alerte sur la fracture de la reprise économique mondiale

Des données du Fonds monétaire international indiquent que le taux de croissance en 2021 devrait atteindre 5,9%, alors qu’en juillet, il était encore de 6%.

L’optimisme a légèrement diminué. Dans ses prévisions publiées, ce mardi 12 octobre, le Fonds monétaire international (FMI) tablait sur un taux de croissance économique mondiale de 5,9% en 2021 (l’agence estime un taux de croissance de 6% en juillet), puis un taux de croissance de 4,9%, en 2022. En raison de la propagation de la variante Delta du Covid-19, le « noircissement » des pays à faible revenu a été constaté. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rendu la reprise des économies avancées « plus difficile ».

Seules les prévisions de croissance des pays exportateurs de matières premières qui bénéficient de la hausse des prix seront revues à la hausse. Comparé à l’écart grandissant entre les pays, le rythme de la reprise mondiale inquiète encore plus le FMI. En 2024, le produit intérieur brut (PIB) des économies avancées sera supérieur de 0,9% au niveau d’avant l’épidémie, tandis que le groupe des pays émergents (hors Chine) sera inférieur de 5,5%.

La crise a mis fin au rattrapage des pays émergents, en quelques années au moins, et a paralysé les pays à faible revenu, qui ont enregistré la plus forte baisse de croissance depuis juillet (-0,6%). Et on estime que 65 à 75 millions d’habitants tomberont dans l’extrême pauvreté, cette année. Cette énorme différence s’explique d’abord par la campagne de vaccination à deux vitesses : 60% des habitants des pays riches sont vaccinés, contre 5% des pays pauvres, qui ont retardé leur levée des restrictions et leur reprise.

La lenteur de la vaccination menace également l’économie mondiale. Le Fonds monétaire international a appelé à accélérer la vaccination, qui permettra de sauver des vies, de réduire le risque de nouvelles variantes, et d’ajouter des milliers de milliards de dollars à la reprise de l’économie mondiale.