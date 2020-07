Le fils de Bamba Ndiaye dément : « Mon père n’est pas mort de la Covid-19 »

Share on Twitter

VIDÉO. La famille de Mouhamadou Bamba Ndiaye réfute la thèse selon laquelle l’ancien ministre des Affaires religieuses aurait succombé au Coronavirus.

« Mon père n’a pas été emporté par la Covid-19. La preuve, c’est mes frères et moi même qui l’avons conduit à l’hôpital. Il avait eu un malaise. C’est quelqu’un qui ne se reposait jamais. Il avait eu ce même problème en 2012 », a déclaré Bachir Ndiaye.

Il révèle que tous les tests à la Covid-19 effectués sur sa personne sont revenus négatifs.

« Nous non plus, nous n’avons jamais subi de test », insiste-t-il.