Idrissa Seck à Macky Sall: « Votre vision va bien au delà de Diamniadio »

« il me reste à présent pour conclure monsieur le Président de la République d’adresser une prière à votre endroit qu’il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas à dilaté votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques celles qui sont contributives comme celle qui sont abusivement injustifiés c’est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable qu’il continue d’apaiser votre cœur de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puisse vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d’une telle beauté qu’il n’y aura pas d’autres choix que de vous garantir après une longue et heureuse vie auprès de votre une mention honorable sur les langues de la postérité ».

Cette prière formulée par Idrissa Seck pour Macky Sall à la fin de son discours a créé le buzz dans les médias.

Le discours d’Idrissa Seck adressé à Macky Sall lors du Conseil ministériel décentralisé tenu le 09 février 2023 à Thiès a été un moment fort de la rencontre. Tout d’abord, M. Seck a renouvelé ses salutations respectueuses et empreintes d’affection à M. Sall, ainsi qu’à son premier ministre et à l’ensemble de son gouvernement, aux représentants du Parlement, aux élus locaux, aux autorités administratives, à la société civile, aux femmes et à la jeunesse.

M. Seck a également remercié les populations de Thiès pour l’accueil exceptionnel qu’ils ont réservé à l’équipe gouvernementale. Il a salué les paroles du maire de Thiès, qui a décrit les populations de la région comme étant soucieuses de préserver leur dignité, mais aussi imbibées de la valeur cardinale de la Téranga et de l’élégance dans les relations.

Le discours d’Idrissa Seck a également abordé les efforts importants déployés par le gouvernement pour embellir la région de Thiès, qui abrite 13% de la population du Sénégal sur 3,4% du territoire national. Il a insisté sur l’importance de la protection de l’environnement, qui est lié à trois relations principales : il sert de banque de ressources, d’habitat et de dépôt des déchets. M. Seck a mis en lumière le manque d’infrastructure pour traiter et valoriser les déchets, ainsi que la nécessité de requalifier les décharges existantes pour les mettre aux normes.

Il a également évoqué la situation dans la zone des Nya, où coexistent une forte compétition entre les exigences de l’habitat d’une population en croissance, les activités industrielles, notamment minières, et la production horticole. M. Seck a rappelé que ces conflits devraient être convenablement traités pour préserver la qualité de vie de la population.

En conclusion, le discours d’Idrissa Seck a été un appel à l’action pour protéger l’environnement de la région de Thiès et pour préserver la qualité de vie de ses habitants. Il a montré l’importance de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs et pour permettre à la région de continuer à se développer de manière durable.

Partager : Tweet



WhatsApp