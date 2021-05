Le discours de El Bachir Guèye, Pdt de Audits, candidat Maire qui a séduit la famille Ndieguène.

Le Président du Mouvement Audit El Bachir Guèye était l’hôte de la Famille Ndieguene de Keur Mame Elhadj Barro Ndieguene à Thies. Après les salutations d’usage, le fils du célèbre Oustaz Guèye de Sampaté après avoir recueilli des prières de la part de l’érudit Serigne Mounirou Ndiéguene a expliqué sa mission au Khalife de la famille Ndieguène.

L’enfant de Sampaté a présenté le but de son mouvement à l’assistance non sans mettre l’accent sur l’aspect du respect des règles et dogmes islamiques qui le constitue et son programme basé sur la croissance inclusive sur le levier des femmes dont 30 associations d’entre elles ont été financées par le mouvement Audit, un financement sans intérêt basé sur l’entraide et la solidarité musulmane.

Répondant aux propos du Président de Audit, El Bachir Guèye le porte parole de la famille Ndiéguène a manifesté toute sa satisfaction en recevant en ce jour le digne fils de Oustaz Guèye et surtout dont le discours porte sur les préceptes de la religion musulmane.

Lui emboitant le pas, Serigne Mounirou a déclaré à El Bachir être au parfum de toutes les bonnes actions qu’il est en train d’effectuer à travers la ville de Thiès. ” Vous êtes un fils de la famille Ndièguène et nos portes te seront toujours ouvertes” a déclaré le Khalife.

A l’issue de cette rencontre, le cortège de El Bachir Guèye s’est ébranlé vers le quartier Médina Fall pour un nouveau financement de cellules de 650 femmes.