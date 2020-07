Le directeur du FBI désigne le pays qui représente «la plus importante menace» pour les USA

Alors que l’administration Trump a adopté ces derniers mois un ton très critique envers la Chine, le directeur du FBI a accusé le 7 juillet Pékin de contre-espionnage et d’espionnage économique se produisant «toutes les dix heures» en niant néanmoins une «menace spécifique» pour l’élection présidentielle du 3 novembre.

La Chine cherche à devenir la seule superpuissance mondiale en détrônant les États-Unis avec une «campagne de vol et d’influence malveillante» dirigée par son gouvernement, a déclaré mardi 7 juillet Christopher Wray, directeur du FBI, lors d’une intervention au cercle de réflexion Hudson Institute à Washington.

Ainsi, selon lui, le contre-espionnage et l’espionnage économique de la Chine représentent la «plus grande menace à long terme» pour les informations et la propriété intellectuelle, ainsi que pour la vitalité économique des États-Unis, et donc pour la sécurité du pays.