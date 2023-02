Le Directeur de l’Agence de Construction Universitaire, Hamady Dieng, se félicite de l’achèvement de l’extension de l’université Iba Der Thiam

Depuis mars 2020, M. Dieng est à la tête de l’Agence de Construction de Bâtiments Publics se réjouit de voir l’achèvement de ce projet prestigieux dans les meilleures conditions possibles, en respectant les délais et les normes. Lors de l’interview, il a évoqué les difficultés techniques et financières rencontrées sur les chantiers, mais grâce à l’appui du gouverneur de l’université et des techniciens de l’agence de construction, elles ont pu être résolues en moins de trois ans.

Le nouvel établissement universitaire comprend un rectorat, plus de 10 laboratoires, des unités de formation technique, une science informatique, une ingénierie, une science et technique, ainsi qu’une médecine. Il y a également une bibliothèque imposante avec tous les compartiments possibles pour les étudiants, y compris des salles de lecture, de conférence et d’autres. Le projet, estimé à plus de 7 milliards, apportera un plus à l’université de sciences et techniques et à la carte universitaire du Sénégal.

Bien que le projet d’extension soit terminé pour l’essentiel, il y a encore des chantiers en cours pour améliorer le campus. Cependant, le Directeur est fier de constater que les locaux sont désormais situés sur le campus, ce qui était une priorité pour l’Agence de Construction Universitaire.

L’achèvement de cet important projet universitaire est un énorme accomplissement pour M. Dieng et tous les membres de l’Agence de Construction Universitaire. Il apporte un plus considérable à l’éducation au Sénégal et est un symbole de progrès pour le pays.

