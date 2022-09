À l’occasion de la célébration de la Grande Nuit intitulée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif (RA)qui s’est tenue le Samedi passé (10 Septembre) dans la Hadara Bénie de Keur Mame El Hadji Mohamed Ndiéguène (RA), la Mission Catholique a fait l’honneur de prester la chanson que l’ancien compositeur sénégalais ayant surtout œuvré dans le domaine de la musique liturgique catholique (Julien Jouga) avait repris en chorale à l’endroit du Grand Waliyyou Aboul Abassi Ahmadat Tidjânî.

C’est dans ce contexte que Serigne Sidy Ahmed Ndiaye At Tidjani a remercié la hiérarchie chrétienne de leur avoir accorder leur demande et aussi inviter la communauté musulmane à mieux établir des actions d’ouverture envers les autres religions pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal en particulier et dans le monde entier.

Enfin Serigne Sidy Ahmed Ndiaye At Tidjânî renouvelle son engagement non seulement à contribuer dans la promotion du dialogue Islamo-Chrétien mais aussi, appeler toutes les organisations sociales à l’échelle nationale qu’internationale de s’inscrire dans cette noble mission (Promouvoir le dialogue Islamo-Chrétien).