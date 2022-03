La section du Forum civil Thiès a organisé dimanche 27 mars, un atelier d’échanges avec les membres de ladite structure de la société civile sur le contenu local, au Cem Ousmane Ngom.

Le Sénégal a entamé avec la loi numéro 2019 – 04 du 01 février 2019, la mise en place d’un dispositif législatif, réglementaire et institutionnel relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures.

D’où la nécessité pour le Forum civil Thiès d’organiser cette activité qui a permis aux membres de mieux comprendre cette loi qui fixe comme objectif d’augmenter la valeur ajoutée locale et la création d’emplois locaux dans la chaine de valeur des industries pétrolières et gazières grâce à l’utilisation de l’expertise ainsi que des biens et services locaux.

En effet, le code pétrolier qui fixe les règles relatives à la prospection, à l’exploitation, au développement, à l’exploitation, au transport, entre autres intéresse les participants de cet atelier . Pour Mor Ndiaye Mbaye, secrétaire technique au Comité national de suivi du contenu local « Le contenu local est la participation des entreprises locales dans les opérations pétrolières. Il travaille sur la base d’un paramètre très important », a dit le formateur.

C’est dans ce cadre que Dr Alioune Babou, Coordonnateur du Forum civil de la section Thiès, réaffirme que les membres de cette ladite structure ont compris davantage la notion du contenu local et son environnement. Ainsi, il compte avec ses collaborateurs de démultiplier cet aspect au sein des populations sur l’ensemble du territoire sénégalais .