LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 4 JANVIER 2023

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 04 janvier 2023, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a présenté, à nouveau, ses meilleurs vœux au

Gouvernement, à nos compatriotes et aux hôtes étrangers qui vivent au Sénégal.

Le Président de la République a invité le Gouvernement à faire de 2023 une année de paix, de

stabilité, de solidarité et de consolidation des performances économiques et sociales du Sénégal

dans l’esprit du « fast track ».

Revenant sur son message à la nation du 31 décembre 2022, le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité

d’intensifier les réalisations sectorielles dans la dynamique du Plan Sénégal émergent (PSE).

Le Président de la République est revenu sur le bilan de certaines réalisations majeures de l’Etat,

tout en indiquant des priorités de l’action gouvernementale en ce qui concerne plusieurs secteurs

et ministères.

A cet effet, le Président de la République a demandé au Premier Ministre, sur la base des

orientations et des évaluations des programmes et projets exécutés ou en cours, de proposer, un

plan d’action du Gouvernement sur l’année 2023 qui sera examiné et validé en Conseil des

ministres.

En conséquence, le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité de veiller à l’exécution optimale de la loi

de finances pour l’année 2023, en particulier des programmes ministériels et d’anticiper sur toutes

les procédures de passation de marchés conformément au nouveau Code entré en vigueur.

En outre, le Président de la République a indiqué au Gouvernement, l’urgence de finaliser l’agenda

législatif et réglementaire de l’année ; de programmer et de préparer les conseils interministériels

habituels ; et de planifier l’exécution, à date, des investissements prioritaires régionaux issus des

Conseils présidentiels et Conseils des ministres territorialisés.

Le Chef de l’Etat a rappelé le marqueur de l’action du Gouvernement avec une orientation sociale

forte par une focalisation sur la lutte contre la vie chère, la baisse des loyers, le renforcement de la

solidarité nationale et l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’équité sociale et

territoriale (Bourses de sécurité familiale, couverture sanitaire universelle, accès universel eau et

électricité, désenclavement, autonomisation économique des femmes, PUDC, PUMA,

PROMOVILLES, PACASEN urbain et rural …).

A cet effet, le Président de la République a rappelé au Gouvernement, l’impératif de veiller au

paiement, à compter de janvier 2023, des bourses de sécurité familiale (revalorisées de 10.000

FCFA et portées 35.000 FCFA par trimestre) aux familles concernées.

Dans cet esprit, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement, en cette nouvelle année de

maintenir la jeunesse, l’emploi, l’entreprenariat et l’insertion comme des urgences sociales

primordiales. Ainsi, le Président de la République a exhorté le Premier Ministre à veiller à la

coordination optimale de la mise en œuvre du programme « XEYU NDAW NI », notamment dans

ses volets formations, recrutements spéciaux, les financements de la DER/FJ et fonctionnalité des

Pôles Emploi et Entreprenariat des Jeunes et des Femmes dans les départements.



Abordant l’accélération de la réalisation des projets présidentiels prioritaires, le Président de la

République a demandé au Gouvernement d’avoir une attention spéciale sur le suivi de :

• la finalisation des travaux du BRT ;

• la Phase II du TER (Diamniadio-AIBD) ;

• la polyclinique de l’Hôpital principal ;

• le lancement effectif des travaux du Port multifonction de Ndayane ;

• les hôpitaux Le Dantec, de Tivaouane et de Saint louis ;

• l’achèvement de l’Autoroute Mbour Fatick- Kaolack ;

• le lancement de l’Autoroute Thiès-Tivaouane Saint- Louis ;

• les travaux d’aéroports dans des localités validées.

En cette année phare pour le secteur du pétrole et du Gaz, avec le début de l’exploitation des

ressources nationales d’hydrocarbures, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la convocation

prochaine d’un COS-PETROGAZ (Conseil d’orientation stratégique sur le pétrole et le gaz) afin de

faire la situation sur les projets pétroliers et gaziers et leurs impacts à court, moyen et long termes

sur la vie économique et sociale du Sénégal.

Revenant sur le renforcement de l’Etat de proximité avec les résultats notables des tournées

économiques et des conseils des ministres territorialisés, le Chef de l’Etat a réitéré ses

remerciements et félicitations aux populations de la région de Tambacounda pour leur accueil

chaleureux et leur mobilisation exceptionnelle.

Le Président de la République a aussi félicité le Ministre de l’Elevage et les acteurs du secteur pour

le succès de la Journée nationale de l’Elevage organisée à Tambacounda.

Le Chef de l’Etat a réitéré ses félicitations et encouragements à l’Administration territoriale pour la

bonne organisation de sa tournée économique effectuée avec le Gouvernement, du 26 au 30

décembre 2022, qui a fini de confirmer l’impératif d’une gestion de proximité des urgences

économiques et sociales des zones visitées.

Dans le même temps, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et aux ministres

sectoriels d’accélérer – par des visites régulières et un suivi au quotidien sur le terrain – l’exécution

des projets publics dans les régions, en relation avec les représentants de l’Etat, les collectivités

territoriales et les élus nationaux.

Le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité de consolider un Etat territorial dynamique et performant

avec les acteurs territoriaux par la maitrise exhaustive des projets déployés dans les territoires sur

l’initiative de l’Etat ou des structures non étatiques.

A cet effet, le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer le lancement

dans les meilleurs délais d’un vaste programme national de construction et de réhabilitation des

bâtiments et édifices publics abritant les services déconcentrés dans les circonscriptions

administratives.

Clôturant ce sujet, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la tenue des Conseils présidentiels et

des Conseils des ministres territorialisés, en février 2023, respectivement dans les régions de Thiès

et de Sédhiou.

Abordant le climat social et du suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté

sur les points suivants :

• la campagne de commercialisation arachidière, l’extension des périmètres irrigués et

la protection des casiers rizicoles contre les oiseaux granivores : en demandant au

Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire d’engager

les moyens requis en vue d’intensifier la lutte contre les oiseaux granivores qui menacent les

périmètres rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal.

Le Chef de l’Etat a invité, par ailleurs, le Ministre de l’Agriculture à accélérer l’aménagement

(par la SAED et la SODAGRI) de nouveaux périmètres irrigués dans le delta du fleuve

Sénégal et au niveau de l’Anambé à faire une première évaluation globale de la campagne

de commercialisation de l’arachide ;

• l’encadrement des activités liées au fer à béton et à la ferraille :

en demandant au Premier Ministre et au Ministre en charge du Commerce, de réunir les

acteurs nationaux et les sociétés privées d’exploitation de la ferraille afin d’assurer un

encadrement adéquat des exportations et une régulation stricte des activités de collecte et

de commercialisation de ce secteur économique émergent au Sénégal.

Le Président de la République a aussi demandé d’accorder une vigilance particulière à la

qualité du fer à béton avec des activités de contrôle systématique des industries sur le

respect des normes, notamment le diamètre, la longueur et le marquage ;

• l’accélération de la gestion des dossiers des personnes admises à faire valoir leurs

droits à une pension de retraite : en invitant le Gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour l’instruction à temps des dossiers des personnes à la retraite en vue de la liquidation immédiate des

pensions au niveau de l’IPRES et du Fonds national de Retraite (FNR).

Le Chef de l’Etat a rappelé au Premier Ministre, la nécessité d’engager une réflexion sur la

mutualisation des systèmes de retraite pour une évolution vers une Caisse nationale de

Retraite.

Sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats, le Président de la

République a rappelé la nécessité de veiller à la bonne conduite du processus préparatoire du

Sommet sur l’agriculture (Dakar Il) que Ie Sénégal co-organise avec la BAD du 25 au 27 janvier

2023 et sur l’exécution du projet « Smart Sénégal ».

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de l’activité gouvernementale

en évoquant :

• le Conseil présidentiel territorialisé de Tambacounda ;

• l’exécution de la Loi de Finances 2023 ;

• la réunion ministérielle sur le secteur de l’énergie ;

• la rencontre avec les représentants de la société civile.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



• le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication

sur la situation internationale ;

• le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une

communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide 2022/2023 ;

• le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a fait une

communication sur la situation académique et sociale des universités et des autres

établissements publics d’enseignement supérieur au 31 décembre 2022 ;

• le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la recrudescence

des cas de COVID 19 dans le monde et la revue des stratégies nationales de réponse à la

pandémie au Sénégal.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

• le projet de décret portant organisation du Ministère de la Microfinance et de

l’Economie sociale et solidaire.

Fait à Dakar le 4 janvier 2023. Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA

