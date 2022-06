Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 22 juin 2022, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a réitéré son attachement particulier au déroulement, dans les meilleures conditions, des élections législatives du 31 juillet 2022, avec une forte mobilisation des électeurs.

Abordant la question liée à la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans un contexte d‘une relative hausse des cas observés au Sénégal, le Président de la République demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de renforcer la sensibilisation des populations sur la nécessité de respecter les gestes barrières pour freiner les chaines de transmission.

Le Chef de l’Etat demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de notre souveraineté pharmaceutique, d’assurer un suivi de l’état d’exécution du plan de relance de MEDIS Sénégal, mais également de soutenir les initiatives privées nationales pour développer l’industrie pharmaceutique au Sénégal.

Le Président de la République informe, enfin, le Conseil, qu’il procèdera, le Samedi 25 juin 2022, à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane en marge de la visite qu’il effectuera, à Tivaouane, à l’occasion du centenaire de la disparition de Seydi EL Hadji Malick SY.

Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat souligne la nécessité d’accroitre le soutien de l’Etat aux personnes âgées et aux retraités.

Dans ce cadre, le Président de la République demande, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’organiser des concertations sur la prise en charge des besoins spécifiques d’accompagnement sanitaire et social des personnes âgées.

Le Chef de l’Etat demande également au Ministre chargé du travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, de vulgariser les mesures engagées par l’Etat pour améliorer, durablement, le système de gestion des pensions et des prestations sociales délivrées aux retraitées.

Abordant la question liée à la consolidation des projets de promotion de l’entreprenariat féminin, le Président de la République rappelle que l’autonomisation économique des femmes, reste une priorité, et demande, dès lors, au Gouvernement, à travers notamment l’ensemble des instruments publics d’encadrement et de financement ( DER/FJ, 3FPT, FONGIP, PROMISE etc…) de consolider et d’optimiser, dans chaque département, les actions de formation et de financement des femmes, en tenant compte des besoins exprimés par les cibles.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :

1. la relance des programmes d’alphabétisation dans les langues nationales en demandant au Ministre de l’Education nationale de procéder, avec les acteurs, à l’actualisation de la stratégie de promotion et de développement de l’alphabétisation dans les langues nationales, en lien avec les axes du Plan Sénégal Emergent (PSE).

2. le lancement de la phase II du programme des lampadaires solaires : sur ce point, le Chef de l’Etat demande, au Ministre du Pétrole et des Energies, d’engager les diligences nécessaires au lancement effectif de la seconde phase du programme de lampadaires solaires, qui concerne 115 000 unités, réparties, selon le critère d’équité, sur l’ensemble des communes du Sénégal.

Le Chef de l’Etat s’est par ailleurs félicité de la présentation du projet de loi règlement pour l’année 2021. A date, l’Etat du Sénégal est à jour sur la reddition des comptes, conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances.

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la stratégie de relance de l’industrie pharmaceutique au Sénégal ;

– Le Ministre de la Femme, de la famille, du Genre et de la protection des Enfants a fait une communication sur la préparation de la 2éme Conférence africaine de haut niveau pour l’élimination des violences faites aux Femmes et aux Filles ;

– Le Ministre de l’agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole 2022-2023 ;

– Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a fait une communication sur les activités de prévention et de gestion des inondations pour l’hivernage 2022.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

-Le Projet de loi de règlement pour l’année 2021.

-Le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Service géologique national du Sénégal (SGNS).

Fait à Dakar le 22 juin 2022. ​ Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE