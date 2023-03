LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 15 MARS 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 15 mars 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses

félicitations aux Lionceaux U 20 qui viennent d’être brillamment consacrés Champions d’Afrique,

de la catégorie, à l’issue d’un tournoi remarquable.



Le Chef de l’Etat a associé à ces félicitations le Ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de

Football et l’encadrement de l’équipe pour le travail de qualité accompli, ces dernières années, au

regard des résultats historiques du Football sénégalais qui s’érige en référence au niveau du

continent.



Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour maintenir et élargir les performances de nos équipes locales et de nos sélections nationales confirmant ainsi le renouveau et le développement, à partir des petites catégories, du Football sénégalais.



A ce titre, le Président de la République a réitéré ses directives, relatives à la finalisation, dans les

meilleurs délais, d’un Programme national de Développement du Football local, dont la mise en

œuvre inclusive sera bâtie autour d’un Partenariat consolidé Etat-Fédération Sénégalaise de

Football – Entreprises, soutenu par la signature d’un Contrat triennal d’objectifs et de moyens.

Abordant l’évaluation de la mise en œuvre du programme d’urgence pour l’insertion socio-

économique et l’emploi des jeunes et la réflexion stratégique sur la politique nationale de jeunesse, le Chef de l’Etat a rappelé la portée de son initiative, en Conseil des ministres du 10 mars 2021,

pour la mise en œuvre du Programme » XËYU NDAW ÑI », doté, sur le budget de l’Etat, de 450

milliards de FCFA sur trois (3) ans (2021,2022 et 2023).



Après deux (2) années de déploiement au plan national, le Président de la République a demandé

au Premier Ministre de présenter avec les ministres concernés le bilan exhaustif du programme «

XËYU NDAW ÑI », en termes de recrutements spéciaux réalisés, de formations (3FPT) effectuées,

de financements DER/FJ accordés et de contrats signés dans le cadre de la Convention Nationale

Etat- Employeurs (CNEE).



Le Chef de l’Etat a, également, indiqué au Ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de

l’Emploi, l’importance de développer, en relation avec le Ministre du Travail et le Patronat, les

contrats relevant de la Convention Nationale Etat- Employeurs, afin d’accélérer l’insertion

progressive des jeunes diplômés dans le secteur privé ou dans certaines entreprises publiques

indiquées.



Le Président de la République a, en outre, demandé au Premier Ministre de capitaliser les

résultats du programme » XËYU NDAW ÑI », dans une dynamique de proximité, d’équité (avec la

correction territoriale) et d’élargissement vers de nouvelles cibles jeunes dans les départements et

communes.



En cette année sociale, le Président de la République a exhorté le Gouvernement à accorder une

attention permanente au renforcement de l’employabilité des jeunes et à leur insertion,

notamment, par l’entreprenariat et le volontariat dans des secteurs bien identifiés. Il a ainsi requis l’application intégrale de la loi sur le volontariat et l’amplification des interventions du Service

civique national.



Dans le même sillage, le Chef de l’Etat a invité le Ministre de la Jeunesse à engager, sous la

supervision du Premier Ministre, la tenue, d’ici fin avril 2023, de concertations impliquant

l’ensemble des acteurs – et visant entre autres :

 le renouveau de la vie associative ;

 l’accélération de l’édification des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté et la

préfiguration de leur système de gouvernance en responsabilisant les jeunes sous

l’encadrement des services de l’Etat ;

 la mise en œuvre adaptée du PSE/Jeunesse (avec des déclinaisons territoriales) conforme

à nos valeurs, aux enjeux socio-économiques actuelles et aux aspirations légitimes des

jeunes du Sénégal dans un monde en mutation.



Clôturant la thématique, le Président de la République a informé de la tenue d’un Conseil

Présidentiel sur la Jeunesse, au courant du mois de mai 2023, en présence de toutes les

composantes jeunes du Sénégal.



Revenant sur la préparation de la campagne agricole 2023 et le dynamisme du secteur agricole,

le Chef de l’Etat a indiqué au Gouvernement, l’impératif de consolider les bases durables de la

souveraineté alimentaire du Sénégal à travers un programme agricole efficient, qui couvre toutes

les filières.



Dès lors, le Président de la République a signalé l’urgence de procéder à la cession dans les

meilleures conditions pour les producteurs, du matériel agricole de dernière génération,

récemment acquis par l’Etat ; mais également d’anticiper sur l’acquisition des semences certifiées

et d’engrais de qualité à des conditions de marchés favorables.



Le Chef de l’Etat a souligné la nécessité d’accélérer, d’une part, l’aménagement des périmètres

rizicoles dans les vallées du Fleuve Sénégal et de l’Anambé, avec l’intensification des activités de

la SAED et de la SODAGRI et, d’autre part, la mise en œuvre des projets d’irrigation et de

récupération des terres salées dans certaines zones de production (régions de Sédhiou,

Ziguinchor et Fatick……).



Le Président de la République a rappelé, en particulier, l’urgence de développer la culture du blé

dans des zones favorables et de renforcer les productions horticoles dans les Niayes, écosystème

qui doit être préservé de toute spéculation foncière. A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au

Premier Ministre de proposer un dispositif préventif et efficace de sauvegarde de la vocation

agricole des Niayes.



Le Président de la République a, par ailleurs, félicité le Conseil national de Concertation et de

Coopération des Ruraux (CNCR) de l’organisation régulière et annuelle de la Foire Internationale

de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) et demande au Gouvernement de soutenir

davantage cette grande manifestation, mais aussi les producteurs regroupés dans les

associations faitières et les coopératives.



Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre de préparer en relation avec les acteurs

du secteur agricole, la réunion interministérielle sur la campagne agricole 2023.



S’agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le Président de la

République est revenu sur les points suivants :

1. le renforcement du projet mobilier national en vue du développement de l’artisanat: en

rappelant au Gouvernement la place majeure de l’Artisanat dans la vie économique et

sociale nationale par la valorisation du savoir-faire de nos compatriotes. Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de faire conduire avec l’ensemble des

acteurs, une mission d’évaluation du Projet Mobilier national.



Le Président de la République a particulièrement insisté sur le renforcement systématique

de cet instrument de soutien au développement de l’Artisanat (créé par décret n°2015-397

du 26 mars 2015) pour en faire un véritable outil de facilitation de l’accès des artisans

(ébénistes et menuisiers) à la commande publique, s’agissant des tables bancs, du mobilier

scolaire et des équipements de l’administration… ;



2. l’amélioration de la couverture téléphonique nationale et l’intensification de

l’aménagement numérique du territoire : en demandant au Ministre de la

Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique d’engager,

dans les meilleurs délais, avec les opérateurs de téléphonie et le PUMA, la mise en

œuvre d’un Plan d’urgence pour accélérer la couverture intégrale du territoire

national en réseaux de téléphonie mobile. Le Chef de l’Etat a aussi invité

le Ministre chargé des Télécommunications, à évaluer les ressources et les activités

du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT),

vu ses missions et l’étendue des sollicitations des populations.



Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité

gouvernementale en évoquant :

 la réunion avec la délégation du Fonds Monétaire International (FMI) ;

 la réunion interministérielle sur le secteur de l’Eau ;

 la réunion sur l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de baisse des prix.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

 le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Etranger a fait une

communication sur la situation internationale ;

 le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait

une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide

2022/2023 et des exportations de produits horticoles ;

 le Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a

fait une communication sur le Plan de gestion et de sauvegarde du Lac Rose.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

 le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative à

l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République du Sénégal et la

République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 12 juillet 2021 ;

 le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Charte africaine sur la

sécurité routière, adoptée par les Etats membres de l’Union Africaine, le 31 janvier 2023 à

Addis-Abeba ;

 le projet de décret portant organisation du Ministère des Sports.

Fait à Dakar le 15 mars 2023



Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes Entreprises,

Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA

