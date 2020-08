Le colonel Abdourahime Kébé quitte le Rewmi.

Share on Twitter

Le parti Rewmi d’Idrissa Seck perd un grand homme. Le colonel Abdourahime Kéké a décidé de quitter

« J’ai décidé de démissionner de ma fonction de Secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité au sein de Rewmi et de mettre fin à mon affiliation à ce parti et ce, à compter de ce jour. Je quitte le parti pour des raisons de convenance personnelle. », précise Kébé dans une note qu’il a fait parvenir.

Toutefois, le désormais ex compagnon d’Idrissa Seck indique que son « engagement politique continue pour une opposition forte, cohérente et audible au service exclusif des Sénégalais et du Sénégal. »