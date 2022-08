La FIFA a publié, ce jeudi son classement actualisé des nations. Sans échéance majeure au programme pour les sélections depuis la dernière édition publiée fin juin, aucun changement notable n’est à signaler.

Le Brésil domine toujours le classement mondial devant la Belgique et l’Argentine, tandis que le Sénégal fait la course en tête niveau africain, devant le Maroc et la Tunisie. Signalons toutefois que les Lions de l’Atlas perdent une place au niveau mondial en raison de l’effacement des résultats passés.



Progressions spectaculaires pour la Mauritanie et le Botswana



Plus bas, la RD Congo gagne une place et progresse au 72e rang mondial en doublant le Cap Vert. Mais ce sont surtout la Mauritanie (107e) et le Botswana (146e), qui gagnent 3 places chacun, qui signent les progressions les plus spectaculaires. Deux places de gagnées aussi pour le Mozambique (116e) et l’Angola (120e).



La prochaine édition, le 6 octobre, promet davantage de changements en raison des nombreux matchs qui auront été joués dans les jours précédents.

Le classement complet du mois d’août :



Le top 10 mondial



1.Brésil

2. Belgique

3. Argentine

4. France

5. Angleterre

6. Espagne

7. Italie

8. Pays-Bas

9. Portugal

10. Danemark



Le top 20 africain



1. Sénégal (18e au niveau mondial)

2. Maroc (23e)

3. Tunisie (30e)

4. Nigeria (31e)

5. Cameroun (38e)

6. Egypte (40e)

7. Algérie (41e)

8. Mali (46e)

9. Côte d’Ivoire (52e)

10. Burkina Faso (55e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (68e)

13. RD Congo (72e)

14. Cap-Vert (73e)

15. Gabon (79e)

16. Guinée (83e)

17. Zambie (87e)

18. Ouganda (90e)

19. Bénin (91e)

20. Guinée Equatoriale (98e)

