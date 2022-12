Le cinéaste Charles Forster tire sa révérence

Le comédien et cinéaste Charles Forster nous a quittés ce Samedi à Dakar informent ses proches. Créateur de la compagnie « Kakatart », Charles Forster, 69 ans, était aussi le Président de l’association des « maris battus ». Une association créée à la suite de déboires qu’il avait eus avec son ex-femme Anita Nouzilinou. Grand de taille, la barbe poivre-sel, et la voix qui portait haut, Charles Forster a été remarqué dans la pièce de théâtre « la bonne particulière » dans les années 80, où il incarnait un riche « américain » revenu au pays et qui draguait la femme de ménage de son ami. Adieu l’artiste!

« C’est une grande perte et je suis très touché. Je le voyais fréquemment aux environs de Dieuppeul marchant pour rejoindre la radio Convergences Fm. Il venait aussi au siège du journal le Soleil voir son ami Djibril Diédhiou et feu Chérif Elvalide Sèye. Que Dieu le couvre de sa miséricorde infinie et l’agrée en son paradis! Qu’il y retrouve tous les défunts du panthéon de nos Arts : Sembène Ousmane, Issa Samb Joe Ouakam, etc… », témoigne le journaliste Fara Diaw.

Avec Dakaractu

