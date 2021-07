Le chroniqueur de Walf, Pape Ndiaye recouvre la liberté

Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs de Walf tv. Le journaliste Pape Ndiaye est actuellement libre depuis ce lundi selon une source autorisée de Seneweb. Le célèbre chroniqueur judiciaire du groupe Walfadjiri vient de purger sa peine. Ainsi il a rejoint sa famille.

A noter que le talentueux journaliste était poursuivi par Ndèye Awa Ndir et Pape Demba Diop pour escroquerie. Jugé, le prévenu a été déclaré coupable d’escroquerie et de jeter le discrédit sur les institutions. Ainsi, il avait pris un an dont 3 mois de prison. Là où, le parquet avait requis 1 an d’emprisonnement.