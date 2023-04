Le chef de l’Etat nomme pour la première fois de l’histoire une femme au grade de général

« Le chef de l’état a nommé au grade de médecin général le médecin-colonel, Fatou Fall’’, a-t-il notamment déclaré en marge de la cérémonie d’installation du chef d’état major général des armées, Mbaye Cissé.

Le ministre a salué une »décision historique », soulignant que c’est la première fois depuis l’indépendance qu’une femme est nommée général.

Le médecin-colonel professeur Fatou Fall est engagée en 1985.

Elle est diplômée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992, indique sa note biographique dont l’APS a eu connaissance.

Elle a obtenu le Certificat d’études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002.

Fatou Fall est professeur en Hépatologie et Gastro-entérologie (Ecole du Val-de-Grâce à Paris) en 2012.

Chef du service d’hépato-gastro- entérologie à l’hôpital Principal de Dakar (Sénégal). Elle est membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (SOSEGH), membre de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie.

