Le Chef de l’Etat met fin à l’état d’urgence et au couvre-feu

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall a décidé mettre fin à l’Etat d’urgence et le couvre-feu.

Le président Macky Sall, qui faisait face à la population Sénégalaise a tenu à lever l’ensemble des restrictions posées depuis 3 mois.

« Depuis trois mois que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, nous en mesurons pleinement les effets, par les êtres chers perdus, nos malades hospitalisés, notre vie sociale et notre économie profondément perturbées » a déclaré le président Macky Sall .

Des mesures certes dures mais obligatoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus selon Macky Sall qui trouve que le combat doit continuer « malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d’abord dans une lutte sur deux fronts : celui de la santé et celui de l’économie » précise-t-il.

Un défie qu’il faut relever désormais en luttant pour préserver « nos vies et notre santé, et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche.

De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie ».

Ainsi, tenant compte de cette double nécessité vitale, il a décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures.

L’horaire de bureau qui était aménagé pour l’Administration de 9 heures à 16 heures depuis l’allègement de l’état d’urgence en mai, est rétabli dans sa séquence normale, de 8 heures à 17 heures, avec la pause habituelle de 13 heures 30 à 14 heures 30.



Pour ce qui est des marchés publics, ils seront fermés un jour par semaine pour nettoiement.

« En raison du risque élevé de propagation du virus qu’ils présentent, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront aussi fermés» mentionne Macky Sall

Sarah