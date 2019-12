Le BUDGET militaire US pour 2020 est «comparable» à celui de tous les autres pays du monde RÉUNIS

Le budget de la Défense 2020 approuvé par le Président américain est 16 fois plus important que celui de la Russie, a annoncé le 24 décembre le ministre de la Défense Sergueï Choïgou lors d’une session de son ministère. Les 738 milliards alloués par les USA équivalent presque au budget militaire de tous les autres pays du monde cumulés.

«Le budget militaire des États-Unis en 2020 s’élève pour la première fois à presque 750 milliards de dollars. C’est comparable au budget militaire annuel cumulé de tous les pays du monde et il est 16 fois plus que celui de la Russie», a indiqué M.Choïgou le 24 décembre au cours d’une session au sein du ministère russe de la Défense. Le ministre a également souligné que le budget de la Défense russe chutera à la 9e place, tandis qu’en 2019 il occupait la 8e.

Le 20 décembre, Donald Trump a signé une loi sur le budget de Défense américain pour l’année fiscale 2020. Il a ainsi approuvé un montant de 738 milliards de dollars. En 2019, celui-ci était de 716 milliards de dollars. Le document consacre entre autres un article spécial sur la nécessité de faire face à la Russie, à la Chine et d’autres menaces. Ainsi, la loi impose des sanctions contre les gazoducs Nord Stream 2 et Turkish Stream, et interdit la livraison de chasseurs F-35 à la Turquie en raison de l’achat par Ankara de systèmes antiaériens russes S-400. Enfin, elle débloque l’octroi de 300 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.