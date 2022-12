 L’australien Perenti décroche un contrat de 185 millions $ à la mine d’or Mako

La présence de l’Australie dans le secteur minier africain ne se limite pas à l’exploitation de mines. Plusieurs entreprises basées dans ce pays sont en effet spécialisées dans les services miniers, à l’image de Perenti présente notamment au Burkina Faso, en Tanzanie et au Ghana.

Au Sénégal, la compagnie minière australienne Resolute Mining a octroyé à African Mining Services (AMS) un contrat de 185 millions $ étendu sur quatre ans pour sa mine d’or Mako. C’est l’annonce faite le jeudi 22 décembre par l’australien Perenti, maison mère de AMS, qui précise que le contrat est valide depuis le 1er janvier 2022.

Présente sur la mine depuis 2017, la filiale de Perenti continuera d’y fournir notamment des services d’extraction, de chargement et de transport de minerai. AMS s’occupe également du forage de contrôle de la teneur, de l’alimentation du concasseur et de l’optimisation de la gestion de la flotte et des équipements existants sur le projet.

« Nous sommes heureux que nos solides performances opérationnelles et notre relation avec Resolute Mining, nous aient permis d’exécuter cette extension de contrat, qui soutient notre stratégie 2025. Nous sommes convaincus que notre main-d’œuvre dévouée, essentiellement locale, continuera à apporter de la valeur à notre client », a commenté Mark Norwell, DG de Perenti.

Mako est située dans l’est du Sénégal et appartient à 90 % à Resolute Mining. Le gouvernement sénégalais détient les 10 % restants de cet actif qui a livré environ 100 000 onces d’or sur les neuf premiers mois de 2022. Rappelons que Resolute exploite également la mine d’or Syama au Mali.

Ecofin

