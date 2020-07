L’ASSOCIATION MÉDICALE THIESSOISE APPORTE DES DONS A LA POUPONNIÈRE SOURIRE BEBE

Augustine, présidente de l’association médicale thiessoise, une structure composée d’étudiants et autres praticiens de diverses spécialités , pharmaceutiques, dentaires etc. Elle est venue en partenariat avec l’association des délégués médicaux de Thiès. Le but de cet élan de solidarité est la remise à la pouponnière « SOURIRE BÉBÉ, d’un don de denrées alimentaires, de produits sanitaires, dont des gels hydro alcooliques, des savons et des masques de protection, en cette période de Covid-19. Un geste certes noble, mais considéré modestement, comme « symbolique », par ses initiateurs. Cette donation la 3e édition qu’ils veulent pérenniser.

Augustine a salué la participation des uns et des autres, sans oublier la fédération Kadior Janxeen, qui a remis une enveloppe substantielle au profit de l’enfance déshéritée. L’équipe médicale est aussi venue pour « s’enquérir de l’état de santé des enfants et éventuellement leur prodiguer des soins et leur donner des médicaments. »

Le représentant de Mme Fatim Bineta DIENG, directrice « a exprimé toute sa gratitude et apprécié leur geste, à sa juste valeur. » Depuis 2016, La directrice se bat âprement pour « le recueil et la sauvegarde des enfants abandonnés ou en situation précaire. » Quant à Youssoufa NDONG, président de l’amicale des délégués médicaux, a tenu a redéfinir leur fonction, souvent très mal connue du grand public .Un travail qui ne se limite qui ne se limite pas seulement à présenter des médicaments , mais « à le percevoir aussi comme un acteur de santé, au service des populations… »