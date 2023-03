L’assemblée générale de remobilisation du Rewmi à Thiès : un nouvel élan pour l’unité et la mobilisation

L’assemblée générale de remobilisation du parti Rewmi s’est tenue à Thiès, avec pour objectif principal de renforcer l’unité et la mobilisation des militants en vue des élections présidentielles de 2024. Depuis les dernières élections, où le président Idrissa Seck a été tenu pour responsable des résultats décevants, le parti a connu des divisions internes et une baisse de mobilisation.

Le leader du parti, Idrissa Seck, a appelé les militants à dépasser les querelles internes et les rivalités personnelles pour se concentrer sur les enjeux majeurs qui les attendent. Il a insisté sur l’importance de l’unité et de la stabilité au sein du parti pour faire face aux défis à venir. Le président a également mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser les militants au recensement, une étape cruciale pour la préparation des élections.

Dans cette perspective, deux rencontres ont été organisées à Thiès et à Dakar afin de donner des directives aux délégués concernant l’inscription sur les listes électorales et le recensement. Les militants ont été invités à travailler en étroite collaboration et à consolider la base du parti pour assurer une majorité écrasante lors des prochaines élections.

Lors de cette assemblée générale, les membres du parti ont également évoqué la possibilité de former une coalition avec d’autres partis politiques. Le président Idrissa Seck a souligné que la stratégie de la coalition dépendrait des décisions prises par lui-même et Macky Sall, mais que l’objectif principal était de fortifier les partis membres.

