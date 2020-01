L’assassinat de Soleimani est «une DÉCLARATION de guerre contre l’Iran», selon un parlementaire iranien

L’opération ayant ciblé le général Qassem Soleimani était une action «déraisonnable» et une «grande sottise de Trump» qui pourrait être qualifiée de «déclaration de guerre contre l’Iran», selon le parlementaire iranien Heshmatullah Falahatpisheh. «Cette action des dirigeants des États-Unis et de Donald Trump en personne peut être qualifiée de déraisonnable. Soleimani était non seulement un leader, mais aussi un héros national», a-t-il indiqué. Le parlementaire a souligné que de nombreuses personnes ayant été victimes des exactions de Daech et ayant été sauvées devaient remercier Qassem Soleimani.

Selon lui, l’assassinat de ce dernier fait peser une menace sur les intérêts américains. «Désormais, les intérêts des États-Unis dans le monde islamique sont menacés. Et non pas par la République islamique mais du fait que Qassem Soleimani était un héros aussi bien en Iran que dans d’autres pays limitrophes. Il a combattu Daech, la créature américaine dans la région», a-t-il poursuivi l’interlocuteur. Il a ajouté que les partisans et les compagnons de lutte du général dans le monde islamique réclameront une vengeance.

«En tout état de cause, c’est une grande sottise de Trump d’éliminer un des leaders les plus prestigieux du monde islamique. Les actions du Président des États-Unis menacent directement les intérêts américains dans le monde islamique», a détaillé M.Falahatpisheh. «Du point de vue du droit international, la démarche des États-Unis peut être qualifié de déclaration de guerre contre l’Iran. De cette façon, ils ont déclenché une confrontation et ont lancé une guerre contre l’Iran», a-t-il résumé, signalant que beaucoup dépendait maintenant de la décision qui serait prise par le Conseil iranien de sécurité nationale.

Le commandant de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), sem Soleimani, a été tué dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier dans une frappe aérienne menée par les États-Unis à proximité de l’aéroport international de Bagdad. Le guide suprême iranien Ali Khamenei et le Président iranien Hassan Rohani ont déjà promis de venger sa mort.