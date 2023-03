L’ASC Jalooré célèbre les femmes avec Diariétou Aidara Cherif : unis pour le développement et la paix à Randoulène

L’Association Sportive et Culturelle (ASC) Jalooré a récemment organisé une cérémonie en l’honneur des femmes, mettant en lumière l’importance de leur rôle dans la communauté. La marraine de l’ASC Jalooré, Diariétou Aidara Cherif, a été chaleureusement remerciée pour son engagement et son soutien constants envers l’association. Parmi les invités présents figuraient François Fall, Habib Kane et plusieurs autres personnalités locales.

Le nouveau président de l’ASC Dialoré, Ousmane Fall, a exprimé sa volonté d’apporter une aide aux femmes de Randoulène au-delà du football, activité principale de l’association. Dans cette perspective, un répertoire sera établi pour favoriser le développement du quartier et renforcer les compétences des enfants grâce à l’organisation de cours pendant les vacances. Habib Kane et son réseau de développement ont été sollicités pour soutenir ces initiatives à Randoulène.

Afin de financer l’ASC, des cartes de membres ont été mises en vente lors de l’événement. Les cartes classiques étaient proposées à 1 000 F, tandis que les cartes de membres VIP d’honneur étaient disponibles pour 100 000 F. Par ailleurs, l’ASC Jaloré a présenté une initiative innovante, « Yayou Jaloré », composée de femmes qui soutiennent l’association au sein du quartier. Le président a insisté sur le fait que l’ASC Jaloré doit être un modèle à suivre, en mettant fin à la violence lors des compétitions sportives et en prônant la non-violence.

Les participantes ont exprimé leur gratitude envers la marraine, Ndeye Touti Aidara, ainsi qu’à Habib Kane et Ass Birame Faye, le président sortant de l’association. Diariétou Aidara Cherif, la marraine, a déclaré son affection pour Randoulène et a encouragé les femmes à s’unir et à se structurer. Elle a également plaidé en faveur de l’arrivée de la DER, du Fongip et du 3FTP dans le quartier, afin de financer les projets des femmes. Cependant, elle a souligné que cela ne serait possible que si elles travaillaient ensemble et de manière organisée.

Diariétou a mis en avant le potentiel des femmes du quartier et a exprimé son souhait de voir un changement dans la communauté pour bénéficier des financements disponibles. Elle a proposé la création d’un programme en partenariat avec l’union, convaincue que cela encouragerait les soutiens à se rapprocher des femmes et à contribuer au développement de Randoulène.

