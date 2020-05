L’après Covid : Le Président de la République se penche sur une obligation de relancer l’économie et les projets d’investissements publics

Impératif de relancer les activités économiques du Sénégal

Comme à l’accoutumée, le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 mai 2020. Le Président Macky Sall a axé la discussion sur l’impératif de relancer les activités économiques du Sénégal. Ainsi que la poursuite de projets investissements publics.

Le Président de la République a, au titre de la confiance des acteurs et de la relance durable des activités économiques post crise COVID-19. Insisté sur l’impératif d’anticiper la reprise durable et la relance dynamique des activités économiques. A ce titre, il déclare que « la poursuite de l’exécution des projets d’investissements publics. La protection des travailleurs, le maintien des activités et le développement de nos entreprises, constituent des catalyseurs pour la relance économique. »

L’accompagnement de l’État aux entreprises et ménages

Le chef de l’Etat a demandé aux ministres d’intensifier l’accompagnement de l’État aux entreprises et ménages. A cet effet, il a demandé au ministre des Finances et du Budget de mettre à contribution toutes les lignes. De financement disponibles au niveau des structures publiques de promotion et de développement du secteur privé.

Macky Sall a exhorté les membres du Gouvernement à préparer la relance globale de l’économie. Par une transformation locale de nos productions agricoles et leur consommation nationale. A cet égard, il a demandé au ministre de l’Industrie d’actualiser, en relation avec le ministre du Plan. La stratégie nationale de développement industriel, à la lumière des enseignements de la crise.