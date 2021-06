Lancement Projet d’appui et de financement des activités génératrices de revenus des femmes de Thiés par l’ambassade de France au Sénégal

Conscients du rôle crucial que les femmes jouent dans le développement et celà à toutes les échelles, l’ambassade de France au Sénégal en partenariat avec la NOGEDA( nouvelle génération pour le développement de l’Afrique) ont compris qu’il fallait accompagner ces dernières qui gèrent le panier ménager au quotidien dans une dynamique de capacitation.

Ainsi, pas moins de 6 groupements de femmes de Thiés ont pu bénéficier de financements pour les AGR ( activités génératrices de revenus) , ces activités sont composées entre autres du microjardinage , de l’aviculture, la transformation de céréales…

L’autonomisation des femmes est une nécessité à l’ére où nous sommes, où l’inégalité des sexes , la dépendance, la pauvreté, l’incertitude financière sont autant de facteurs à combattre.

Ainsi , ces groupements de femmes vont bénéficier de renforcement de capacités dans leurs différents secteurs d’activités et être assez outillées pour les challenges du futur.

À en croire la représentante de l’ambassade de France au Sénégal, Mme Tamara qui travaille au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade, dans le cadre de leur partenariat ces genres d’initiatives sont vivement soutenues , de même à l’endroit de la jeunesse avec l’entrepreneuriat l’ambassade dans le cadre de son service de coopération et d’action culturelle les accompagne dans cette dynamique de développement local. Elle espère des résultats brillants et pérenniser ainsi ce partenariat avec d’autres actions à venir au fil du temps.