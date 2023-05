Lancement officiel du projet RAES au Sénégal : Améliorer l’accès aux services sociaux et sanitaires pour les personnes en situation de handicap

Le Grand Hôtel de Thiès a accueilli le lancement officiel du projet RAES (Renforcement de l’Accès aux Services sociaux sanitaires pour les personnes en situation de handicap), une initiative financée par la Coopération Italienne, avec un budget de près de deux milliards de francs CFA. Ce projet régional concerne le Mali et le Sénégal et est mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (FUNAPE) en partenariat avec les institutions sénégalaises, principalement le ministère de la Santé et de l’Action Social.

Valentina Barali, responsable du programme à l’Agence italienne pour la coopération au développement, a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cette cérémonie de lancement et a rappelé l’importance de la collaboration et de la coopération entre l’Italie et le Sénégal. Depuis longtemps, la coopération italienne travaille avec les populations les plus vulnérables du Sénégal, en particulier les personnes en situation de handicap, à travers divers projets et initiatives.

Le projet RAES s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation sociale promulguée en 2010 au Sénégal, dont la mise en œuvre a débuté en 2012 avec l’adoption de textes d’application. Cette loi prévoit notamment des programmes autour de la carte d’égalité des chances, de la réadaptation à base communautaire et de la promotion et la protection des personnes handicapées. À ce jour, 70 500 cartes d’égalité des chances ont été délivrées, permettant aux bénéficiaires d’accéder à divers services tels que le transport, l’éducation, la formation professionnelle et le crédit pour le développement de projets.

Cependant, plusieurs défis restent à relever, tels que les retards dans l’élaboration et la mise en œuvre des textes législatifs, les difficultés d’accès aux médecins agréés pour la certification du handicap et les faiblesses budgétaires. Le projet RAES, soutenu par la coopération italienne, vise à améliorer l’environnement législatif et l’application des textes pour faciliter l’accès aux services sociaux et sanitaires pour les personnes handicapées.

En somme, le lancement officiel du projet RAES marque une étape importante dans la collaboration et la coopération entre le Sénégal, l’Italie et les Nations Unies pour garantir l’accès aux services sociaux et sanitaires de base aux personnes en situation de handicap. Les partenaires impliqués dans le projet s’engagent à travailler ensemble pour surmonter les défis et garantir l’effectivité des droits des personnes handicapées au Sénégal.

