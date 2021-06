Lancement du projet des foyers améliorés par ENDA

La promotion d’une cuisine respectueuse de l’environnement , tel est théme choisi à l’occasion de la journée de lutte contre la sécheresse, prétexte saisie par l’ONG ENDA pour lancer le projet des foyers améliorés.

De nouveaux outils modernes de cuisson respectueux d’un climat , que devraient avoir toutes les femmes à savoir les foyers améliorés (Fourneaux jaambaars).

À en croire Mme MBAYE coordinatrice du projet au niveau de ENDA, 40000ha de pertes de forêts par an ont été enregistrés au Sénégal ce qui est énorme; et ces outils modernes ont comme apport de lutter contre les changements climatiques et participer à améliorer l’environnement pour que les générations futures puissent trouver une forêt à exploiter.