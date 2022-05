L’union pour une Nouvelle République (UNR), c’est le nom de la nouvelle formation politique de Mouhamadou Lamine Massaly.

Saisissant l’occasion, Mouhamadou Lamine Massaly a , ce dimanche 22 mai, lors de son point de presse pour lancer officiellement son nouveau Parti, tiré sur Ousmane Sonko sans citer son nom. « Je confonds dans ce lot de fossoyeurs de notre démocratie tous ceux qui, en réalité, ne sont que de vulgaires et sinistres adeptes des salons de beauté et de massage parcequ ‘incapables de gérer leurs pulsions sexuelles », dit – il.

Il ajoute: « Cette formation politique sera une sentinelle de la démocratie et s’attellera à combattre énergiquement tous ces politiciens aventuriers qui aspirent à diriger le Sénégal », a – t -il laissé entendre. Prônant un cadre de promotion des valeurs citoyennes et de la bonne gouvernance, Massaly pense qu’ « il est évident que ces idéaux qui sont le fondement de notre Parti, contrastent avec le funeste dessein de ces policiticens incompétents, immatures, irresponsables, pressés et arrogants », a – t – il constaté.

Pour lui, « ils ne sont guidés que par des ambitions égoïstes et démesurées par l’atteinte desquelles ils n’ hésiteront nullement à plonger le pays dans le chaos, comme l’ont démontré si bien les évènements regrettables de mars 2021 qui ont occasionné la mort de 14 personnes », regrette – t – il.

Parlant des activités politiques des leaders de cette factions de l’opposition, le nouveau patron de l’ UNR a déjà engagé une bataille avec Yaw « Notre Parti fera tout afin que ceux qui aspirent aux responsabilités suprêmes du pays ne soient pas non plus ces auteurs de détournements de derniers publics notamment de caisses d’avances et de meurtres, en procès d’appel, dont l’unique champ d’expression sont les réseaux sociaux. Donc, que ces prétentieux qui veulent accéder à la Magistrature Suprême par un simple coup de baguette magique, se le tiennent pour dit! », ignore – t -il.

Pour les élections législatives, il demande aux jeunes d’annoncer la couleur le 31 juillet prochain, en votant massivement pour la liste de la coalition « Bokk Guis Guis Ligguey » à laquelle appartient son nouveau Parti politique.

Pour rappel, les couleurs de l’ Union pour une Nouvelle République sont d’une part, le noir, couleur de l’autorité, de l’austérité et de la rigueur et d’autre part, le blanc, couleur de la paix et de la pureté. Le symbole du Parti est une abeille, symbole , à la fois de l’ordre, de la rigueur, entre autres.