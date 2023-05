Lancement du mouvement « Rassemblement pour l’Éveil de la Conscience Citoyenne et de Civisme » au Sénégal

Aujourd’hui marque le lancement officiel du mouvement « Rassemblement pour l’Éveil de la Conscience Citoyenne et de Civisme », un mouvement citoyen et panafricain qui vise à sensibiliser et mobiliser les populations pour un Sénégal meilleur.

Ce mouvement considère que l’éveil de la conscience citoyenne et le civisme sont essentiels pour mobiliser toutes les énergies et être la source des grands changements nécessaires dans notre société. La mobilisation doit incarner et rendre possibles toutes les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Les citoyens doivent enrichir les débats et faire pression sur les décideurs afin de provoquer des changements significatifs.

Le fondateur du mouvement, un ancien militaire, explique qu’il a décidé de quitter la tranquillité et le confort de sa neutralité pour s’engager dans le combat de l’éveil de la conscience citoyenne et du civisme. Il souligne l’importance de l’union et de la collaboration pour donner corps à des convictions et des idées, et incite chacun à choisir la société qu’il souhaite construire.

Le mouvement se concentre sur la promotion des valeurs communes, telles que la responsabilité, le respect, l’égalité, l’inclusion, la collaboration et la solidarité. Ces valeurs sont essentielles pour soutenir les principes de dignité humaine et de justice.

Le fondateur du mouvement rappelle que les décideurs, quelle que soit la manière dont ils sont désignés, doivent servir le peuple et mettre en œuvre des actions justes et durables pour tous. Il appelle tous les citoyens partageant ces idées et ces convictions à rejoindre le mouvement et à refuser de se soustraire à ce combat.

Partager : Tweet



WhatsApp