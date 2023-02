Lancement des travaux de l’autoroute Dakar-Saint Louis à Tivaouane

Le Président Macky Sall a annoncé le lancement des travaux de l’autoroute Dakar-Saint-Louis à Tivouane. Cette autoroute jouera un rôle clé dans le développement économique de la région de Thiès, qui est un pivot de l’économie nationale avec des secteurs tels que l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’industrie, les mines, l’artisanat et le commerce. La région de Thiès est également riche en ressources minières telles que le phosphate et le calcaire industriel, ainsi que dans la pêche artisanale et la production horticole.

L’autoroute Dakar-Saint-Louis permettra une exploitation optimale de ces ressources, et sera le premier maillon dans la mise en œuvre de la stratégie de développement des infrastructures du Sénégal. Le projet sera financé par le fonds saoudien de développement, la Société Générale, la Banque mondiale et d’autres partenaires.

Le projet sera divisé en deux sections qui seront exécutées simultanément, la première débutant à partir de Dakar et la seconde autour de la ville de Tivaouane. Cette autoroute permettra d’augmenter le linéaire d’autoroutes du Sénégal à 531 km d’ici 2026.

Le Président a remercié les différents acteurs impliqués dans le projet, notamment les partenaires financiers, les autorités locales et les populations de la région pour leur accueil chaleureux. Il a également souligné l’importance de cette autoroute pour le développement de la région de Thiès et pour le Sénégal dans son ensemble.

————————————————————————————

La région de Thiès, avec sa richesse en ressources minières telles que le phosphate et le calcaire industriel, ainsi que dans la pêche artisanale et la production horticole, bénéficiera grandement de cette autoroute. Tivouane sera au centre de ce développement, en étant le premier point de départ de cette autoroute qui augmentera le linéaire d’autoroutes du Sénégal à 531 km d’ici 2026.

Le projet sera financé par le fonds saoudien de développement, la Société Générale, la Banque mondiale et d’autres partenaires, et permettra la mise en œuvre de la stratégie de développement des infrastructures du Sénégal. Le Président a remercié les différents acteurs impliqués dans le projet, notamment les populations de Tivouane pour leur accueil chaleureux.

L’autoroute Dakar-Saint-Louis à Tivouane sera un moteur de développement pour la région de Thiès et le Sénégal dans son ensemble, en permettant une exploitation optimale des ressources et en jouant un rôle clé dans la stratégie de développement des infrastructures du pays

Partager : Tweet



WhatsApp