L’AMT Association des Musiciens de Thies lance sa 1ère soirée au Palais des Arts

L’AMRT Association des Musiciens de Thies lance sa 1ère soirée au Palais des Arts

Non soutenus par les autorités Thiessoises, les Musiciens à travers leur association AMT prennent des initiatives pour propulser la musique Thiessoise. Cette association très dynamique évolue et fait des réalisations salutaires grâce à l’animation de son groupe whatsapp dont tous les musiciens et instrumentistes de la ville de Thies sont des membres très actifs. Le Président Macoumba Diaw et le nouveau Directeur de centre culturel ont répondu présent à cette 1ère soirée animée par Dieng Salla et Mame Seyni.