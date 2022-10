L’Artiste pluridisciplinaire et dramaturge est sorti de sa réserve pour apporter des précisons par rapport à un SOS lancé à sa faveur. « Je n’ai pas lancé de Sos. Je demande rien à personne. Par contre, si quelqu’un est venu pour m’aider, je prends. Mes enfants sont à mes cotés et font tout le nécessaire pour moi », a laissé entendre Lamine. Le comédien de soutenir: « Les questions de dignité et d’honneur sont très importantes pour nous. » avant de préciser que la maladie dont certains font allusion, date avant la Tabaski.

senego