Lamine Diack condamné à 4 ans de prison dont deux fermes et 500 milles euros d’amende

Lamine Diack, vient d’être condamné à 4 ans de prison dont 2 ans assortis de sursis. En sus, il devra verser une amende de 500 mille euros

A noter que les procureurs financiers avaient requis 4 ans de prison et une amende maximale de 500 000 euros, lors de son procès, en juin dernier, pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.

Nous y reviendrons…