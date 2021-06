L’Agence Sénégalaise de la Promotion des exploitations organise une tournée nationale, dans le cadre de son projet de renforcement de capacités des Pme-Pmi, de l’avis de son Secrétaire général, en collaboration avec l’ONG allemande GIZ, dans une nouvelle plateforme commerciale.

Avec les nouvelles lois du marché dictées par la crise poste-covid, nous assistions à la formation de nouveaux marchés ou foires virtuels, d’où la nécessité les acteurs à s’imposer. Au terme de la formation, l’Agence vise à former et à regrouper en réseaux, 200 PME avec 1000 produits à commercialiser.

Pour Mlle Sokhna Rakhmatou SALL conseillère Technique à GIZ accompagne les acteurs dans la commercialisation, dans le but de leur faciliter l’accès au marché sénégalais et à la visibilité du marché sénégalais qui a beaucoup de potentialités, en termes de créations de richesses et d’opportunités. « Le défi est de regrouper les Pme-Pmi en consortiums, pour qu’elles puissent mutualiser leurs efforts, de les accompagner à l’issue de cet atelier de formation. A expliqué la conseillère…