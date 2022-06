Avec 20% de la population mondiale, l’Afrique représente moins de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’exploitation de l’ensemble des réserves en gaz identifiées du continent ne fera passer ce taux qu’à moins de 3,5%.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a défendu, dans un rapport sur les perspectives du secteur énergétique en Afrique, publié ce lundi 20 juin, le droit du continent d’exploiter ses immenses réserves de gaz naturel durant une période transitoire, avant de s’orienter vers des sources d’énergies moins carbonées.

Dans son rapport « Africa Energy Outlook 2022 », l’agence a indiqué que le continent africain subit dramatiquement les effets pervers du changement alors qu’il n’est responsable que d’une infime partie des émissions et qu’il dispose d’un temps limité pour tirer des revenus des hydrocarbures. « Si nous dressons une liste des 500 principales choses à faire pour être en phase avec nos objectifs climatiques, ce que l’Afrique fait avec son gaz ne figure pas sur cette liste », a déclaré d’emblée, le directeur général de l’AIE, Fatih Birol, lors de la présentation du rapport. Et d’ajouter : « pour le gaz comme pour tout, nous ne pouvons mettre l’Afrique dans le même panier que les autres. Par exemple, l’urbanisation : 70 millions de bâtiments d’habitation doivent y être construits d’ici 2030. Cela veut dire ciment et acier, et vous ne pourrez le faire seulement avec le solaire à son niveau actuel ».

Durant la COP 26 à Glasgow, 31 pays développés avaient décidé de ne plus financer des projets gaziers partout dans le monde pour contribuer à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais, le rapport de l’AIE révèle que l’exploitation de l’ensemble des ressources gazières en Afrique n’aura pas un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. « L’Afrique représente moins de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si toutes ses réserves en gaz découvertes étaient exploitées, le continent passerait à moins de 3,5%, alors qu’il abrite 20% de la population humaine », explique l’agence.

L’AIE rappelle, d’autre part, que la production de pétrole et de gaz demeure importante pour le développement économique et social de l’Afrique.