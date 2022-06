Les particuliers fortunés sont devenus plus nombreux et plus riches, l’an dernier en Afrique, à la faveur de la hausse des matières premières, de la reprise du tourisme et de la levée des restrictions liées à la covid-19.

A fin 2021, l’Afrique comptait environ 200 000 particuliers fortunés ayant un patrimoine cumulé de 1800 milliards de dollars, selon un rapport sur l’évolution de la richesse dans le monde publié le mardi 14 juin par la firme de conseil Capgemini. Durant l’année écoulée, le nombre de ces particuliers possédant une fortune estimée à au moins un million de dollars que les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine appellent dans leur jargon les « High net worth individuals (HNWI) », a enregistré une évolution de 2,9% par rapport à 2020.

Leur richesse cumulée a, quant à elle, augmenté de 4,7% par rapport à 2020.